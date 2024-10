Lanazione.it - “Cesvot vicino a te” a Cortona

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 – “a te” aL’iniziativa in programma sabato 26 ottobre alle ore 10 presso la sala del Consiglio comunale Nell’ambito dell’iniziativa “a te” che prevede quest’anno 32 incontri territoriali organizzati con i Comuni della Toscana, la Delegazionedi Arezzo ha organizzato per sabato 26 ottobre alle ore 10, nella sala del Consiglio comunale diun incontro con tutti gli enti del terzo settore dei comuni della Valdichiana aretina. “a te” è un’occasione per conoscere la vasta gamma di servizi che iloffre gratuitamente a tutti gli enti del terzo settore della Toscana, spaziando dalla consulenza alla formazione, alla comunicazione, alla ricerca fino a servizi logistici e organizzativi.