Castellarano esulta Altri tre piloti sul podio

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Terminati domenica scorsa i tricolori del motocross Fmi, il Moto Clubpuò vantaretresulnel Campionato Italiano. Dopo aver conquistato il titolo con il giovane Riccardo Andreotti nel Supermotard, si sono aggiuntitre portacolori sulitaliano nel motocross. Il primo in ordine di tempo è Lorenzo Salsi, al suo primo campionato nazionale: in sella alla GasGas 250cc a 4 tempi nel campionato Rider ha concluso questo tricolore, dopo 4 prove, al 2° posto nella classe MX2. Altro pilota a piazzarsi secondo è stato Giuliano Giovanelli nel campionato italiano del Motocross d’Epoca in sella alla sua Honda 500cc a 2 tempi anni ’80. A conclusione delle sei prove di questo tricolore vintage, Giovanelli ha guadagnato la seconda posizione nella classe D2.