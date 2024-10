Caronno, cade a scuola un pannello: ferito un allievo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sta suscitando molte polemiche, nel mondo scolastico, quanto successo alle medie “De Gasperi” di Caronno Pertusella: in un’aula del primo piano un alunno è stato colpito a una spalla dalla copertura di un cassonetto della tapparella, precipitata all’improvviso. Notevole lo spavento, anche perché è stato sfiorato un altro allievo, ma per fortuna nessuna ferita grave. Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sta suscitando molte polemiche, nel mondo scolastico, quanto successo alle medie “De Gasperi” diPertusella: in un’aula del primo piano un alunno è stato colpito a una spalla dalla copertura di un cassonetto della tapparella, precipitata all’improvviso. Notevole lo spavento, anche perché è stato sfiorato un altro, ma per fortuna nessuna ferita grave.

