Campi flegrei, l'annuncio di Gratteri: “Abbatteremo le case abusive” (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Stiamo lavorando sul piano dell'edilizia: se avessi i soldi demolirei mille costruzioni abusive, ma stiamo iniziando dai Campi flegrei, dove abbiamo costruzioni abusive anche nella zona rossa e bisogna abbatterli subito, perché non voglio funerali di Stato". Lo ha detto il procuratore capo Napolitoday.it - Campi flegrei, l'annuncio di Gratteri: “Abbatteremo le case abusive” Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Stiamo lavorando sul piano dell'edilizia: se avessi i soldi demolirei mille costruzioni, ma stiamo iniziando dai, dove abbiamo costruzionianche nella zona rossa e bisogna abbatterli subito, perché non voglio funerali di Stato". Lo ha detto il procuratore capo

