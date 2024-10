Camise pierte di Simone Miglietta alle Manifatture Knos di Lecce

‚ÄúCamise pierte‚ÄĚ di Simone Miglietta alle Manifatture Knos di Lecce (Di venerd√¨ 25 ottobre 2024) Lecce - Domenica 27 ottobre alle Manifatture Knos in via Vecchia Frigole 36 a Lecce prosegue la seconda edizione di Altre Latitudini, rassegna di teatro contemporaneo, ideata e organizzata da Principio Attivo Teatro, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Puglia. alle 19 (ingresso Lecceprima.it - ‚ÄúCamise pierte‚ÄĚ di Simone Miglietta alle Manifatture Knos di Lecce Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerd√¨ 25 ottobre 2024)- Domenica 27 ottobrein via Vecchia Frigole 36 aprosegue la seconda edizione di Altre Latitudini, rassegna di teatro contemporaneo, ideata e organizzata da Principio Attivo Teatro, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Puglia.19 (ingresso

