Bologna il sindaco Lepore ribadisce la sua scelta | La Lega se ne farà una ragione

(Di venerdì 25 ottobre 2024), il: «Rivendico la mia. Lase neuna» «Lacalcio se neuna». Matteodi, non ha intenzione di fare passi indietro sull’ordinanza con cui ha deciso di sospendere-Milan, che avrebbe dovuto giocarsi domani allo stadio Dall’Ara. Le parole delUn provvedimento assunto «dopo aver sentito Prefetto e Questore e dopo aver partecipato al comitato per ordine pubblico»-il, che è intervenuto oggi in Consiglio comunale. «È unache rivendico e che intendo portare avanti. Penso sia giusto sospenderla, la città non è preparata per accogliere un match di cartello come questo, nè dal punto di vista organizzativo né per l’impatto che questa cosa avrebbe sull’area».