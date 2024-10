Ilrestodelcarlino.it - Banca cinese occulta: scoperta frode fiscale per centinaia di milioni di euro

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ancona, 25 ottobre 2024 -un'associazione per delinquere, finalizzata a unainternazionale perdidie al riciclaggio. Si tratta di una vasta operazione della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell'pean Public Prosecutor's Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna. Nove le misure cautelari, effettuati sequestri per oltre 116. SOLDI USURA DENARO DROGA SPACCIOSequestrata una ‘Chinese Underground Bank’ dotata di veri e propri sportelliri abusivi e occulti, utilizzati per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare. Nel blitz sono impegnati 250 finanzieri, 80 auto, un elicottero, quattro unità cinofile cash-dog e apparecchiature scanner per la ricerca di intercapedini. Notizia in aggiornamento