Atp Vienna 2024, favoloso Musetti: batte in rimonta Zverev e vola in semifinale (Di venerdì 25 ottobre 2024) rimonta pazzesca di Lorenzo Musetti, che batte per la seconda volta consecutiva Alexander Zverev e si qualifica per la semifinale del torneo ATP 500 di Vienna 2024. Sul cemento indoor in Austria, il tennista azzurro reagisce dopo un brutto primo set, vince il secondo al tie-break dopo aver annullato parecchie delicate palle break e trionfa al terzo, salendo di livello e bissando l’impresa di Parigi. 2-6 7-6(5) 6-4 il punteggio dell’incontro, durato 2h39? e vinto con merito dal carrarino, che raggiunge in semifinale Jack Draper. Grazie a questo risultato, Musetti sale virtualmente al numero 15, eguagliando il suo best ranking. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – Primo set appannaggio di Zverev, che ottiene il break già nel game d’apertura e impone il suo gioco fin da subito, comandando lo scambio per la maggior parte del tempo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)pazzesca di Lorenzo, cheper la seconda volta consecutiva Alexandere si qualifica per ladel torneo ATP 500 di. Sul cemento indoor in Austria, il tennista azzurro reagisce dopo un brutto primo set, vince il secondo al tie-break dopo aver annullato parecchie delicate palle break e trionfa al terzo, salendo di livello e bissando l’impresa di Parigi. 2-6 7-6(5) 6-4 il punteggio dell’incontro, durato 2h39? e vinto con merito dal carrarino, che raggiunge inJack Draper. Grazie a questo risultato,sale virtualmente al numero 15, eguagliando il suo best ranking. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – Primo set appannaggio di, che ottiene il break già nel game d’apertura e impone il suo gioco fin da subito, comandando lo scambio per la maggior parte del tempo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Musetti-Zverev 2-6 7-6 6-4 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : rimonta regale del toscano - numero 3 del mondo KO - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-KHACHANOV (3° MATCH DALLE 14.00 E NON PRIMA DELLE 18.00) 19:21 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Zverev. Grazie per aver seguito l’evento in nostra ... (Oasport.it)

LIVE Berrettini-Khachanov - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : Musetti fa l’impresa - ora tocca al romano! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV OGGI (2° MATCH DALLE 14.00) 19:20 C’è quindi già un italiano nelle semifinali dell’ATP di Vienna, vorrà raggiungere il compagno di Nazionale anche il romano, che ha di ... (Oasport.it)

LIVE – Musetti-Zverev 2-6 7-6 5-4 - quarti di finale Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Musetti-Zverev, incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). Il carrarino, dopo aver dominato il derby azzurro di primo turno contro Lorenzo Sonego, agli ottavi ha ... (Sportface.it)

LIVE Musetti-Zverev 2-6 7-6 3-2 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : il tedesco rientra in scia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-KHACHANOV (3° MATCH DALLE 14.00 E NON PRIMA DELLE 18.00) 15-40 Due palle del doppio break Musetti. Rovescio in back velenosissimo del carrarino. 15-30 Prima il passante di ... (Oasport.it)