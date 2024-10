Apposti i sigilli a due autolavaggi di Lanciano per gestione illecita dei rifiuti e scarichi abusivi (Di venerdì 25 ottobre 2024) I militari del nucleo carabinieri forestale di Lanciano e del Nipaaf del gruppo di Chieti, dopo un controllo effettuato con i carabinieri del Nil di Pescara sulla gestione delle attività di autolavaggio, hanno apposto i sigilli a due attività che esercitavano senza le dovute autorizzazioni Chietitoday.it - Apposti i sigilli a due autolavaggi di Lanciano per gestione illecita dei rifiuti e scarichi abusivi Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) I militari del nucleo carabinieri forestale die del Nipaaf del gruppo di Chieti, dopo un controllo effettuato con i carabinieri del Nil di Pescara sulladelle attività dio, hanno apposto ia due attività che esercitavano senza le dovute autorizzazioni

