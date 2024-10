Tvzap.it - “Affari Tuoi”, proposta di matrimonio a sorpresa (VIDEO)

News Tv. Durante la puntata di ieri, giovedì 24 ottobre 2024, di, ha sfidato la fortuna Saretta dall'Umbria, chiamata la "pacchista conturbante" da Stefano De Martino. La donna si è presentata in studio con il compagno Dario, al quale è legata da due anni e mezzo. La partita di Saretta non è stata alquanto fortunata, ma la donna era comunque entusiasta di partecipare al gioco insieme a Dario. Ad un certo punto poi, è arrivata anche ladiin diretta ad. "", la partita di Saretta inizia malissimo Al primo colpo, Saretta e Dario hanno bruciato il pacco da 200mila euro.