Accordi&Disaccordi sabato in prima serata. L’anticipazione di Luca Sommi e Andrea Scanzi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Accordi&Disaccordi torna sabato 26 ottobre in prima serata su Nove. In attesa della nuova puntata, Luca Sommi e Andrea Scanzi fanno il punto sull’attualità L'articolo Accordi&Disaccordi sabato in prima serata. L’anticipazione di Luca Sommi e Andrea Scanzi proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Accordi&Disaccordi sabato in prima serata. L’anticipazione di Luca Sommi e Andrea Scanzi Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Accordi&Disaccordi torna26 ottobre insu Nove. In attesa della nuova puntata,fanno il punto sull’attualità L'articolo Accordi&Disaccordiindiproviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stasera in TV : Film da vedere Sabato 19 Ottobre - in prima serata - Stasera in TV, Sabato 19 Ottobre 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti. (Comingsoon.it)

Prima le audizioni per cantanti lirici - poi lo spettacolo "Rinnovisi la giostra!". I due appuntamenti ieri martedì 15 ottobre e sabato 26 ottobre al teatro Martinetti : organizza Orchestra - piattaforma digitale - La commissione giudicatrice é composta da Cristina Mazzavillani, presidente del Ravenna Festival, Paolo Gavazzeni, direttore artistico del Macerata Opera Festival, Victoria Terekiev, in rappresentanza del Teatro Lirico di Milano, Marina Serpagli, ... (Ilgiornaleditalia.it)

Il talent show del sabato sera di Rai 1 entra nel vivo : stasera la prima eliminazione. Chi dovrà abbandonare la pista? - Su Rai 1 torna la sfida di ballo più avvincente della tv. Stasera in diretta alle 20.35 va in onda la terza puntata di Ballando con le stelle 2024, che vede scendere in pista 13 coppie di ballerini. Protagoniste saranno non solo le singole ... (Iodonna.it)

Stasera in TV : Film da vedere Sabato 12 Ottobre - in prima serata - Stasera in TV, Sabato 12 Ottobre 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti. (Comingsoon.it)