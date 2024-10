Tarantinitime.it - A Grottaglie “Accendiamo i riflettori”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoSi terrà alle ore 17.00 di martedì 29 ottobre, presso il Castello Episcopio di, l’evento conclusivo del progetto “: alla scoperta della vita comunitaria, ieri e oggi (un percorso comunitario itinerante per sensibilizzare). Il progetto di Uomini Vivi OdV, in collaborazione con il Comune di, il GAL Magna Grecia e gli Istituti comprensivi De Amicis e Don Bosco di, è stato finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito della misura “Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore (artt. 72 e 73 n. D.Lgs. n. 117/2017) – Avviso PugliaCapitaleSociale 3.0”. Tra gli interventi, infatti, è previsto anche quello in collegamento video della Dott.ssa Maria Rosaria Siconolfi della Regione Puglia, responsabile del programma Puglia Capitale Sociale 3.0.