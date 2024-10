Inter-news.it - Zola: «Arnautovic? Ho assistito a una scena! Una dimostrazione»

(Di giovedì 24 ottobre 2024)non esce bene dalla sfida di Champions League contro lo Young Boys. Nonostante la vittoria, infatti, l’austriaco è uscito dal campo molto abbattuto per l’errore dal dischetto a risultato ancora fermo sullo 0-0. Oltre a Inzaghi,ha notato un altro segno di affetto da parte dei compagni. Di seguito le parole dell’ex calciatore a Prime Video VITTIMA DI SE STESSO – Markonon riesce proprio a venir fuori dal momento negativo che lo perseguita dalla scorsa stagione. Nonostante uno scudetto vinto, infatti, l’austriaco non riesce a incidere come vorrebbe quando chiamato in causa. Anche contro lo Young Boys, l’ex Bologna è rimasto vittima di se stesso con l’errore dagli undici metri a inizio secondo tempo, a risultato ancora fermo sullo 0-0.