Ufficiale: Abate, Ba e Parolo nuovi allenatori UEFA Pro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori UEFA Pro: i neo tecnici completano così il loro percorso formativo all`interno Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico iPro: i neo tecnici completano così il loro percorso formativo all`interno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eliud Kipchoge: la sua voglia di continuare a correre per “raccontare una nuova storia” – Esclusiva - “Voglio raccontare una nuova storia: non ho [sempre] bisogno di correre molto ... ma non è detto che ritroveremo il suo nome nell'atletica come allenatore. “Non credo che sarò adatto a fare ... (olympics.com)

L’ex Lazio Stendardo diventa allenatore: «Ecco quale è oggi il compito di un tecnico» - Le parole di Guglielmo Stendardo, ex calciatore della Lazio cha ha superato il corso per il patentino da allenatore UEFA PRO Alessandro Del Piero, Andrea Dossena, Marco Parolo, Ibrahim Ba, Gianpiero P ... (lazionews24.com)

Dal 2025 nuove regole sul “coaching”: ecco quando si potrà parlare con l’allenatore. Fritz duro: “Smettetela di rovinare il tennis” - Anche lo sport individuale per eccellenza diventa una questione “di coppia”. A partire dal primo gennaio 2025, i tennisti potranno scambiare opinioni con il proprio allenatore durante la partita, anch ... (ilfattoquotidiano.it)