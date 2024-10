Notizie.com - Ucciso a 15 anni a Napoli: “Ragazzi in motorino padroni della strada, volevo segnalarli al 112. Ma nessuno mi ha risposto”

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ieri notte al’omicidio di un ragazzo di 15: sono in corso indagini serrate da parte degli agenti di polizia. “Ho chiuso la Fondazione tardi ieri, dopo mezzanotte. – ha raccontato don Luigi Merola – Lungo laho provato a chiamare il 112 mami hasegnalareinche facevano paura, che sembravano i. Mi auguro non fossero gli stessi che hanno fatto del male al ragazzo. Tra non molto chiamerò la Questura per segnalare tutto questo”. La notte però è la stessa, quella in cui è statoil 15enne Emanuele Tufano.a 15(ANSA FOTO/FACEBOOK FOTO) – Notizie.comDestato, il capoluogo partenopeo non è più riuscito a dormire da quando il giovane è stato ritrovato morto in via Carmeniello al Mercato, una stradina del centro.