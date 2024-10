Twente-Lazio 0-2: Pedro e Isaksen mantengono Baroni a punteggio pieno in Europa (Di giovedì 24 ottobre 2024) Enschede 24 ottobre 2024 - È una Lazio d'Europa quella di Marco Baroni. I biancocelesti non si fanno intimorire dal clado tifo del Twente e superano i biancorossi per 0-2 nella terza giornata di Europa League. A mettere la firma sul successo sono i gol di Pedro e Isaksen, ma è fondamentale per lo sviluppo dell'incontro l'espulsione del portiere dei padroni di casa Unnerstall, il quale riceve il rosso dopo appena 10' di gioco. Capitolini primi a punteggio pieno insieme al Tottenham. Primo tempo Per la sfida contro l'imbattuta Lazio, il Twente si affida al miglior undici possibile. Tra i pali c'è Unnerstall, protetto dalla linea a quattro composta da Van Rooij, Hilgers, Bruns e Salah-Eddine. IN mediana dettano i tempi Regeer e Vlap. Steijn è il trequartista centrale, affiancato dal capitano Van Wolfswinkel a destra e da Van Bergen a sinistra, mentre guida l'attacco Lammers. Sport.quotidiano.net - Twente-Lazio 0-2: Pedro e Isaksen mantengono Baroni a punteggio pieno in Europa Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Enschede 24 ottobre 2024 - È unad'quella di Marco. I biancocelesti non si fanno intimorire dal clado tifo dele superano i biancorossi per 0-2 nella terza giornata diLeague. A mettere la firma sul successo sono i gol di, ma è fondamentale per lo sviluppo dell'incontro l'espulsione del portiere dei padroni di casa Unnerstall, il quale riceve il rosso dopo appena 10' di gioco. Capitolini primi ainsieme al Tottenham. Primo tempo Per la sfida contro l'imbattuta, ilsi affida al miglior undici possibile. Tra i pali c'è Unnerstall, protetto dalla linea a quattro composta da Van Rooij, Hilgers, Bruns e Salah-Eddine. IN mediana dettano i tempi Regeer e Vlap. Steijn è il trequartista centrale, affiancato dal capitano Van Wolfswinkel a destra e da Van Bergen a sinistra, mentre guida l'attacco Lammers.

