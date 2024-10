Sei aziende innovative si presentano a Milano unite in delegazione (Di giovedì 24 ottobre 2024) La specialista italiana del cloud, un’azienda innovativa di progettazione elettronica, un nuovo modo di concepire l’assistenza sanitaria. Ma anche un’impresa impegnata nello sviluppo di sistemi di accumulo con una tecnologia basata su supercondensatori, l’high-tech software company italiana e una realtà innovativa che supporta le imprese nella transizione energetica. Le sei aziende fanno parte del Pavia Innovation District, che raggruppa imprese e startup con una ricaduta innovativa sul territorio. La Camera di commercio martedì e mercoledì sarà allo Smau Milano con una delegazione della community coordinata dal Punto Impresa Digitale. "Quello dell’innovazione è un ecosistema in continua crescita, e l’ente camerale pavese sostiene le imprese locali che si distinguono per tecnologie avanzate e innovative", sottolinea Giovanni Merlino per la Camera di commercio. M.M. Ilgiorno.it - Sei aziende innovative si presentano a Milano unite in delegazione Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La specialista italiana del cloud, un’azienda innovativa di progettazione elettronica, un nuovo modo di concepire l’assistenza sanitaria. Ma anche un’impresa impegnata nello sviluppo di sistemi di accumulo con una tecnologia basata su supercondensatori, l’high-tech software company italiana e una realtà innovativa che supporta le imprese nella transizione energetica. Le seifanno parte del Pavia Innovation District, che raggruppa imprese e startup con una ricaduta innovativa sul territorio. La Camera di commercio martedì e mercoledì sarà allo Smaucon unadella community coordinata dal Punto Impresa Digitale. "Quello dell’innovazione è un ecosistema in continua crescita, e l’ente camerale pavese sostiene le imprese locali che si distinguono per tecnologie avanzate e", sottolinea Giovanni Merlino per la Camera di commercio. M.M.

