Ilrestodelcarlino.it - Scontro fra due auto. Una si ribalta sul fianco. Donna all’ospedale

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Spaventoso incidente fra duenella serata di martedì in via D’Azeglio, a Pieve Modolena. Unaè rimasta ferita ed è stata portata all’Arcispedale Santa Maria Nuova in condizioni di media gravità. Lo schianto è avvenuto intorno alle 21,30 quando la conducente – partita da poco da casa sua nella stessa strada – viaggiava sulla sua Peuget 208 bianca verso l’incrocio con via Oberdan. Dalla ‘bretellina’ che collega via Maroncelli con via D’Azeglio, sopraggiungeva un’scura. I due veicoli si sono scontrati. L’bianca si èta su un. Subito è scattato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza: il personale sanitario è riuscita ad estrarre la, non senza difficoltà, dall’abitacolo e a prestarle le prime cure. Fortunatamente è sempre rimasta cosciente, infine il trasporto in ospedale.