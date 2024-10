Sci alpino, Shiffrin: “Basta discese, non ho il tempo di fare tutto. Mi sento come se stessi correndo come un pollo senza testa” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Adoro la discesa, ma il mio incidente di Cortina fu preceduto da un solo allenamento in libera e da una prova cronometrata cancellata. Non ho il tempo di fare tutto , certe volte mi sento come se stessi correndo come un pollo senza testa, sempre in ritardo. Voglio concentrarmi di nuovo sul superG. Non vuol dire che la discesa sia del tutto fuori dal mio futuro ma per ora va bene questo cambiamento”. Mikaela Shiffrin conferma la sua decisione di non correre in discesa, perlomeno nel suo immediato futuro, in un’intervista a ‘Repubblica’. Una stagione che è finita ancora prima di iniziare per il suo compagno Alexander Kilde, costretto di nuovo a operarsi dopo il brutto incidente dello scorso anno: “È incredibile discutere con Alex della discesa che a momenti lo uccideva, quasi impazzisco quando ne parliamo perché lui è un grande sciatore e capisce bene questo sport. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Adoro la discesa, ma il mio incidente di Cortina fu preceduto da un solo allenamento in libera e da una prova cronometrata cancellata. Non ho ildi, certe volte miseun, sempre in ritardo. Voglio concentrarmi di nuovo sul superG. Non vuol dire che la discesa sia delfuori dal mio futuro ma per ora va bene questo cambiamento”. Mikaelaconferma la sua decisione di non correre in discesa, perlomeno nel suo immediato futuro, in un’intervista a ‘Repubblica’. Una stagione che è finita ancora prima di iniziare per il suo compagno Alexander Kilde, costretto di nuovo a operarsi dopo il brutto incidente dello scorso anno: “È incredibile discutere con Alex della discesa che a momenti lo uccideva, quasi impazzisco quando ne parliamo perché lui è un grande sciatore e capisce bene questo sport.

