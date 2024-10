Unlimitednews.it - San Siro, Sala ai residenti “Cercheremo di migliorare la zona”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Lo stadio Meazza “non è un impianto che verrà dedicato a eventi che porteranno gente, concerti o altre partite” nel caso in cui si concretizzasse la realizzazione di un secondo impianto da parte di Milan e Inter nell’area. “È chiaro che è una cosa diversa, per cui Sanin parte bisogna conservarlo. Si lavorerà per fare quello di cui hanno bisogno le squadre cercando di conservare le vestigia storiche, quindi aidico due cose: uno che cerchiamo di fare il tutto perla, portare più verde e non portare più casino e traffico. Due: i fondi che il Comune prenderà li metteremo perl’edilizia popolare che lì è decisamente carente”. Cosi il sindaco di Milano, Giuseppe. xm4/trl/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo