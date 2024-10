Salerno, partono i protocolli “antirapina” per tutelare tabaccai e farmacie (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si è tenuto ieri, 23 ottobre 2024, presso la Prefettura di Salerno, un incontro con gli appartenenti alle categorie dei tabaccai e delle farmacie. I protocolli “antirapina“ L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito dell’attuazione dei protocolli “antirapina”, sottoscritti nel febbraio scorso tra la Prefettura e le Federazioni di tabaccai e farmacie con il contributo delle Forze di Polizia per un aperto e proficuo confronto con gli appartenenti alle due categorie professionali.Presenti il Prefetto, Francesco Esposito, il Questore, Giancarlo Conticchio, e il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Filippo Melchiorre, nonché i rappresentanti di Federazione Italiana tabaccai e Federfarma. Zon.it - Salerno, partono i protocolli “antirapina” per tutelare tabaccai e farmacie Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si è tenuto ieri, 23 ottobre 2024, presso la Prefettura di, un incontro con gli appartenenti alle categorie deie delle. I“ L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito dell’attuazione dei”, sottoscritti nel febbraio scorso tra la Prefettura e le Federazioni dicon il contributo delle Forze di Polizia per un aperto e proficuo confronto con gli appartenenti alle due categorie professionali.Presenti il Prefetto, Francesco Esposito, il Questore, Giancarlo Conticchio, e il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Filippo Melchiorre, nonché i rappresentanti di Federazione Italianae Federfarma.

