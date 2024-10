Romadailynews.it - Roma, spacciava nonostante gli arresti domiciliari: arrestato 55enne

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un uomo aglisorpreso in possesso di oltre 2,5 kg di droga A, un uomo di 55 anni, già agli, è statoieri sera dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del VI Distretto Casilino, durante un controllo di routine, hanno trovato nella sua abitazione oltre 2,5 kg di droga tra hashish, cocaina e marijuana. L’operazione è avvenuta intorno alle 22, quando i poliziotti si sono recati presso l’abitazione delper un controllo. Notando il suo comportamento sospetto, hanno osservato i suoi movimenti attraverso le finestre, vedendolo nascondere una scatola in un armadietto sul pianerottolo. All’interno della scatola, poi recuperata, gli agenti hanno trovato oltre 1 kg di cocaina suddivisa in dosi e tutto il materiale necessario per il confezionamento.