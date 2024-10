Rocco Siffredi: “Totti potrebbe essere il mio erede, la sua carriera potrebbe rinascere” (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Rocco Siffredi sarà ospite di Nunzia De Girolamo a 'Ciao Maschio', nella puntata in onda sabato 26 ottobre, in seconda serata su Rai 1. Il porno attore, in uno dei giochi che compongono il programma, si è lasciato andare a delle affermazioni piccanti su Francesco Totti. "Tu ogni tanto prendi questa passione con qualcuno Rocco Siffredi: “Totti potrebbe essere il mio erede, la sua carriera potrebbe rinascere” L'Identità. Lidentita.it - Rocco Siffredi: “Totti potrebbe essere il mio erede, la sua carriera potrebbe rinascere” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) –sarà ospite di Nunzia De Girolamo a 'Ciao Maschio', nella puntata in onda sabato 26 ottobre, in seconda serata su Rai 1. Il porno attore, in uno dei giochi che compongono il programma, si è lasciato andare a delle affermazioni piccanti su Francesco. "Tu ogni tanto prendi questa passione con qualcuno: “il mio, la sua” L'Identità.

