Report ambulanze | Tanti malori in estate dovuti a caldo e alcol

Ascoli, 24 ottobre 2024 – Oltre 45mila interventi. Dall'inizio dell'anno il servizio del 118 di Ascoli Piceno ha gestito più di 45.000 interventi, un numero che include oltre 37.000 richieste di soccorso effettivo. A questi dati, si aggiungono circa 400 chiamate ricevute dal centralino, con richieste di informazioni su come affrontare situazioni di emergenza. Numeri importanti che testimoniano l'impegno e la professionalità degli operatori del 118, coordinati dalla dottoressa Tiziana Principi, che ogni giorno affrontano un'ampia varietà di emergenze con efficienza e tempestività sempre al servizio dei cittadini. I dati non sono però rassicuranti. Un aspetto particolarmente preoccupante infatti è emerso nel corso dell'estate. Si tratta dell'allarme legato all'abuso di alcol, soprattutto tra i giovani.

