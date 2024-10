Reazione a Catena - La sfida dei campioni 2024: novità sulle squadre che giocheranno (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ormai ci siamo. Dopo oltre quattro mesi di messa in onda, Reazione a Catena si avvicina ai titoli di coda. Da venerdì 25 ottobre, al solito orario su Rai 1, prenderà avvio la sfida dei campioni, che si prospetta abbastanza diversa dalle precedenti edizioni. Questa sarà anche l'occasione giusta per rivedere le squadre che si sono maggiormente distinte nel corso della stagione e che sono entrate nei cuori degli spettatori. Stando al regolamento ufficiale, ci sarà una novità a dir poco incredibile riguardante le squadre campioni. Approfondiamo. Tornano anche i campioni del 2023 Dal 25 ottobre fino a sabato 2 novembre (salvo cambi nel palinsesto), andrà in onda l'appuntamento speciale Reazione a Catena - La sfida dei campioni 2024. Da lunedì 4 novembre partirà L'Eredità con l'insostituibile Marco Liorni. Tvpertutti.it - Reazione a Catena - La sfida dei campioni 2024: novità sulle squadre che giocheranno Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ormai ci siamo. Dopo oltre quattro mesi di messa in onda,si avvicina ai titoli di coda. Da venerdì 25 ottobre, al solito orario su Rai 1, prenderà avvio ladei, che si prospetta abbastanza diversa dalle precedenti edizioni. Questa sarà anche l'occasione giusta per rivedere leche si sono maggiormente distinte nel corso della stagione e che sono entrate nei cuori degli spettatori. Stando al regolamento ufficiale, ci sarà unaa dir poco incredibile riguardante le. Approfondiamo. Tornano anche idel 2023 Dal 25 ottobre fino a sabato 2 novembre (salvo cambi nel palinsesto), andrà in onda l'appuntamento speciale- Ladei. Da lunedì 4 novembre partirà L'Eredità con l'insostituibile Marco Liorni.

