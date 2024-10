Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Muraglia e Peglio: arriva il primo sorriso

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel campionato dila quinta giornata ha partorito sei vittorie, di cui due esterne. In classificale la capolista Avis Montecalvo allunga a più tre il vantaggio sul San Costanzo, ora secondo dopo aver scavalcato il Pantano. La partita tra Nuova Real Metauro-Real Altofoglia rinviata per il maltempo, molto verrà recuperata mercoledì 30 ottobre alle 15. I numeri. Dopo 4 sconfitte consecutive èta lavittoria del, così come per ilcontro l’Atletico Mondolfo imbattuto. L’unico club a non aver ancora gioito per i 3 punti è l’Apecchio, ma come ha dimostrato contro il Pantano la squadra è in crescita. Senza sconfitte rimangono il Montecalvo e il San Costanzo. Più gol di tutti gli ha segnati la capolista (13) mentre la difesa che ha subito di più è quella del(14).