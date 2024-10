Bergamonews.it - Polenta, che passione! Dalla classica alla taragna: sagre a Guzzanica e Spirano

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Vi piace la, è protagonista di, frazione di Dalmine, e a, dove si potrà gustare in tutta la sua bontà in abbinamento a piatti della cucina tipica. Ecco i dettagli.torna la sagra della. L’appuntamento è al PalaSpirà per tre week-end: dal 25 al 27 ottobre, dall’1 al 3 novembre e dall’8 al 10 novembre 2024.di Dalmine torna la sagra dellacon la sua ottima cucina. L’appuntamento è dal 25 al 27 ottobre 2024 all’oratorio dove si potranno gustarerustica,e la specialissimacarbonera, con brasato, funghi e tanto altro Oratorio di– Via Tre Venezie/Piazza Pacem in Terris 1, Dalmine (BG), FrazioneDal 25 al 27 ottobre 2024 – dalle 19 alle 22.30. Ampi locali coperti e riscaldati. Per info ed eventuali prenotazioni tel.