Piracy Shield, la Serie A vuole fare causa a Google: “Non fa sparire dalle ricerche i siti pirata” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Secondo la Lega di Serie A Google non collabora nell’applicazione delle norme antipirateria perché non deindicizza i link pirata che permettono di vedere le partite di campionato Dday.it - Piracy Shield, la Serie A vuole fare causa a Google: “Non fa sparire dalle ricerche i siti pirata” Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Secondo la Lega dinon collabora nell’applicazione delle norme antipirateria perché non deindicizza i linkche permettono di vedere le partite di campionato

La Serie A è pronta a fare causa a Google : non salvaguarda il valore economico degli eventi calcistici (Sole 24 Ore) - Problema prontamente risolto in circa quattro ore (quando la legge in tali casi erronei dà 24 ore di tempo). Intanto, il commissario dell’Authority delle comunicazioni, Massimiliano Capitanio, è intervenuto sul tema in modo netto: «Se dobbiamo risolvere il problema vogliamo negare che se io digito “streaming” su Google mi compaiono almeno 20 applicazioni con cui posso commettere un reato? Applicazioni che violano le stesse policy di Google. (Ilnapolista.it)

Il Sole 24 Ore : “Diritti tv e pirateria - Lega Serie A pronta a far causa a Google” - . Adesso il colosso Usa avrà la possibilità di fornire le proprie risposte ai rilievi: probabile che lo faccia già oggi, in un’audizione all’Agcom, riporta il quotidiano. Al centro della vicenda c’è il caso Piracy Shield, gestito dall’Agcom: la Lega di Serie A è in grado di bloccare domini e indirizzi usati per trasmettere in modo illecito i match. (Sportface.it)

Google Drive bloccato a causa della Serie A : polemiche per intervento di Piracy Shield - A provocare le critiche più aspre è il fatto che a bloccare la piattaforma di archiviazione e condivisione di file di Google non sia stato un problema tecnico ma Piracy Shield, la piattaforma nazionale antipirateria, adottata dall’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) per combattere lo streaming illegale. (Digital-news.it)