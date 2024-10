Omicidio Cecchettin, Turetta per la prima volta in aula domani “per onorare Giulia” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per la prima volta a quasi un anno dall'Omicidio della 22enne, il giovane si farà interrogare: "Nessuna bugia ma una confessione piena" Uno accanto all'altro. Per la prima volta, a quasi un anno dall’Omicidio di Giulia Cecchettin, l’ex fidanzato Filippo Turetta incrocerà (salvo sorprese) lo sguardo di Gino, il padre della 22enne di Vigonovo (Padova) Sbircialanotizia.it - Omicidio Cecchettin, Turetta per la prima volta in aula domani “per onorare Giulia” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per laa quasi un anno dall'della 22enne, il giovane si farà interrogare: "Nessuna bugia ma una confessione piena" Uno accanto all'altro. Per la, a quasi un anno dall’di, l’ex fidanzato Filippoincrocerà (salvo sorprese) lo sguardo di Gino, il padre della 22enne di Vigonovo (Padova)

