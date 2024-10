Omicidio 15enne, l'annuncio del sindaco: "In arrivo altre 350 telecamere" (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'Omicidio di Emanuele Tufano, un ragazzo di 15 anni ucciso a colpi di pistola nella zona di corso Umberto, ha sconvolto la città di Napoli. Immediata la convocazione di un Comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura. Una riunione dal quale emerge un solo dato concreto e cioè che a Napoli Napolitoday.it - Omicidio 15enne, l'annuncio del sindaco: "In arrivo altre 350 telecamere" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'di Emanuele Tufano, un ragazzo di 15 anni ucciso a colpi di pistola nella zona di corso Umberto, ha sconvolto la città di Napoli. Immediata la convocazione di un Comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura. Una riunione dal quale emerge un solo dato concreto e cioè che a Napoli

