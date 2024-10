"Oggi quel signore ha 85 anni...": l'aneddoto di Jannik Sinner che spiega davvero tutto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Quindici mesi fa Jannik Sinner non aveva ancora vinto uno Slam né la Davis e neppure un torneo 1000 Atp ma già ci si chiedeva, nel circuito, quali fossero i colpi che potesse e dovesse migliorare. Ora che è non “un” ma “il” numero 1 dal 10 giugno scorso, ossia l'uomo Vitruviano, o meglio l'uomo Sinneriano del tennis e ha un vantaggio di punti nel ranking che sembra Pogacar in una salita del Tour, è bello analizzare tutti gli aspetti tecnici e umani del nostro magnifico rosso di Sesto Pusteria. A soli 23 anni Jannik sta fissando nuovi paletti nella numerologia del tennis. Ha messo in bacheca, nel 2024, 7 tornei (2 Slam, 3 Atp 1000 e 2 Atp 500), il Six Kings Slam e vinto 68 partite su 74 con la straordinaria percentuale dell'87.5%. Tecnicamente il rovescio è il suo colpo più letale sin da juniores, quello con il punteggio più spaziale (8. Liberoquotidiano.it - "Oggi quel signore ha 85 anni...": l'aneddoto di Jannik Sinner che spiega davvero tutto Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Quindici mesi fa Jnon aveva ancora vinto uno Slam né la Davis e neppure un torneo 1000 Atp ma già ci si chiedeva, nel circuito, quali fossero i colpi che potesse e dovesse migliorare. Ora che è non “un” ma “il” numero 1 dal 10 giugno scorso, ossia l'uomo Vitruviano, o meglio l'uomoiano del tennis e ha un vantaggio di punti nel ranking che sembra Pogacar in una salita del Tour, è bello analizzare tutti gli aspetti tecnici e umani del nostro magnifico rosso di Sesto Pusteria. A soli 23k sta fissando nuovi paletti nella numerologia del tennis. Ha messo in bacheca, nel 2024, 7 tornei (2 Slam, 3 Atp 1000 e 2 Atp 500), il Six Kings Slam e vinto 68 partite su 74 con la straordinaria percentuale dell'87.5%. Tecnicamente il rovescio è il suo colpo più letale sin da juniores,lo con il punteggio più spaziale (8.

Jannik Sinner : “Voglio giocare altri 15 anni - speriamo il fisico tenga” - Stiamo cercando di fare tutte le scelte per continuare a giocare il più a lungo possibile, ma non possiamo nemmeno buttare via il tempo perché è un bel bilanciamento di miglioramento. Avevamo tutte le camere addosso, era molto dura. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin) Sinner: “Difficile far meglio di quest’anno ma posso vincere grandi tornei” “La prossima stagione sarà molto diversa, sono in una posizione dove posso vincere grandi tornei, l’obiettivo è imparare tante cose dal lato fisico e mentale perché lì c’è ancora un piccolo passo che posso fare. (Lapresse.it)

Jannik Sinner torna sul suo caso di positività al Clostebol : “Mi ha mostrato chi era amico e chi no” - 1 ATP si è espresso in questi termini sul caso menzionato: “Mi ha mostrato chi era davvero mio amico e chi non lo era. Di fatto, un capitolo non ancora chiuso per il 23enne nostrano. È tornato a parlare di questa situazione Jannik nella produzione originale Sky Sport ‘Jannik, oltre il tennis – Capitolo 3’, in onda da venerdì 25 ottobre. (Oasport.it)

Jannik Sinner svela il suo viaggio emotivo attraverso il caso doping : amicizie rivelate - Questo stato d’animo non era isolato, poiché il giovane tennista ha dovuto adattarsi a un certo numero di cambiamenti nel suo regime di allenamento e nelle sue interazioni quotidiane. Al contrario, alcune persone che inizialmente non pensava fossero vere amiche si sono rivelate tali, standogli vicino nei momenti critici. (Gaeta.it)