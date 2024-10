Nuoto, Thomas Ceccon ancora sul podio a Incheon! Martinenghi fuori forma, record del mondo nei 200 rana donne (Di giovedì 24 ottobre 2024) E’ targata Thomas Ceccon la prima giornata di gare della seconda tappa di Coppa del mondo di Nuoto a Incheon in Corea. Il campione olimpico sale ancora sul podio, dopo gli ottimi risultati Shanghai, cogliendo il terzo posto nei 100 misti. Non riesce, invece il bis a Lorenzo Mora che si deve accontentare del sesto posto nella finale dei 200 dorso. Thomas Ceccon ha ottenuto il suo terzo podio in Coppa del mondo chiudendo al terzo posto una bella gara dei 100 misti vinta a pari merito dallo svizzero Noé Ponti e dal campione olimpico francese Leon Marchand con il tempo di 51?00. Ceccon ha chiuso la sua gara in 51?15, dopo aver trovato per primo ai 50 metri Niente podio, invece, per Lorenzo Mora che non è riuscito a ripetere la prestazione di Shanghai dove era stato secondo. Il modenese ha chiuso al sesto posto con 1’53?94. Oasport.it - Nuoto, Thomas Ceccon ancora sul podio a Incheon! Martinenghi fuori forma, record del mondo nei 200 rana donne Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) E’ targatala prima giornata di gare della seconda tappa di Coppa deldiin Corea. Il campione olimpico salesul, dopo gli ottimi risultati Shanghai, cogliendo il terzo posto nei 100 misti. Non riesce, invece il bis a Lorenzo Mora che si deve accontentare del sesto posto nella finale dei 200 dorso.ha ottenuto il suo terzoin Coppa delchiudendo al terzo posto una bella gara dei 100 misti vinta a pari merito dallo svizzero Noé Ponti e dal campione olimpico francese Leon Marchand con il tempo di 51?00.ha chiuso la sua gara in 51?15, dopo aver trovato per primo ai 50 metri Niente, invece, per Lorenzo Mora che non è riuscito a ripetere la prestazione di Shanghai dove era stato secondo. Il modenese ha chiuso al sesto posto con 1’53?94.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuoto - Thomas Ceccon non scende dal podio in Coppa del Mondo! Record del Mondo di Kate Douglass nei 200 rana - Thomas Ceccon ha ottenuto il suo terzo podio in coppa del mondo chiudendo al terzo posto una bella gara dei 100 misti vinta a pari merito dallo svizzero Noe Ponti e dal campione olimpico francese Leon Marchand con il tempo di 51?00. Alberto Razzetti ha deciso di essere al via nelle batterie dei 100 farfalla e non dei 100 misti come a Shanghai ma si è dovuto accontentare della tredicesima posizione con il tempo di 51”14. (Oasport.it)

Nuoto - pazzesco Thomas Ceccon : entra in finale con lo spareggio - poi vince i 100 sl battendo Pan! - Non mancano i risultati di spicco come il crono fatto segnare dalla cinese Qianting Tang nei 100 rana ad un passo dal record del mondo di Ruta Meilutyte e i tempi di Leon Marchand nei 200 misti e di Regan Smith nei 100 dorso, entrambi record della manifestazione. Una giornata che regala all’Italia anche il terzo posto di Alberto Razzetti nei 200 farfalla, mentre dalla rana non arrivano le soddisfazioni attese con Benedetta Pilato e Nicolò Martinenghi non ancora al meglio della condizione ma entrambi in finale, giù dal podio. (Oasport.it)

Nuoto - Thomas Ceccon prima rischia e poi batte Pan nei 100 stile libero a Shanghai! Razzetti terzo nei 200 farfalla - Terzo posto per il cinese Xu con 22”98. In mattinata Alberto Razzetti aveva prima conquista l’accesso alla finale dei 200 misti con il sesto tempo di 1’54”33 e poi dei 200 farfalla con il secondo miglior crono di 1’54”30, Nicolò Martinenghi aveva centrato l’accesso in finale dei 50 rana con il settimo tempo (26”66), Thomas Ceccon aveva dovuto ricorrere allo spareggio per entrare nella finale dei 100 stile libero: per lui in batteria 47”34 come il cinese Liu ma poi nello spareggio la vittoria con 46”97 contro il 47”40 del padrone di casa, secondo tempo assoluto infine per Benedetta Pilato con 1’05”02 nelle batterie dei 100 rana. (Oasport.it)