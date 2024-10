Napoli, uomo picchiato da branco di donne infuriate: “Ha distrutto una famiglia” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le ragioni della lite non sono note. Ci sarebbero però ragioni familiari dietro la brutale aggressione ad opera di tre donne ai danni di un uomo, avvenuta al rione Conocal di Ponticelli. Napoli, uomo picchiato da branco di donne infuriate: “Ha distrutto una famiglia” Nel filmato, diventato subito virale e diffuso dal parlamentare Francesco Emilio L'articolo Napoli, uomo picchiato da branco di donne infuriate: “Ha distrutto una famiglia” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, uomo picchiato da branco di donne infuriate: “Ha distrutto una famiglia” Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le ragioni della lite non sono note. Ci sarebbero però ragioni familiari dietro la brutale aggressione ad opera di treai danni di un, avvenuta al rione Conocal di Ponticelli.dadi: “Hauna” Nel filmato, diventato subito virale e diffuso dal parlamentare Francesco Emilio L'articolodadi: “Hauna” Teleclubitalia.

