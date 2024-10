Napoli, sparatoria in Corso Umberto: morto 15enne (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un tragico episodio si è verificato la scorsa notte in Corso Umberto a Napoli, dove un ragazzo di soli 15 anni ha perso la vita, ucciso a colpi di pistola all’altezza del civico 248 durante una sparatoria. La scena, che si è consumata nel cuore della notte, ha scosso profondamente la comunità locale. Attualmente, la Napoli, sparatoria in Corso Umberto: morto 15enne L'Identità. Lidentita.it - Napoli, sparatoria in Corso Umberto: morto 15enne Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un tragico episodio si è verificato la scorsa notte in, dove un ragazzo di soli 15 anni ha perso la vita, ucciso a colpi di pistola all’altezza del civico 248 durante una. La scena, che si è consumata nel cuore della notte, ha scosso profondamente la comunità locale. Attualmente, lainL'Identità.

