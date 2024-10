Migranti, Meloni vs giudici: “Non c’è complotto ma menefreghismo di volontà popolare” (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Il protocollo con l'Albania funzionerà, non consentirò che venga smontato" Il protocollo sui Migranti tra Roma e Tirana "funzionerà e non consentirò che venga smontato"; la sentenza del Tribunale di Roma che ha bloccato il trattenimento dei Migranti in Albania è "irragionevole" e "dettata da un approccio di visione molto diverso" da quello dell'esecutivo; e Sbircialanotizia.it - Migranti, Meloni vs giudici: “Non c’è complotto ma menefreghismo di volontà popolare” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Il protocollo con l'Albania funzionerà, non consentirò che venga smontato" Il protocollo suitra Roma e Tirana "funzionerà e non consentirò che venga smontato"; la sentenza del Tribunale di Roma che ha bloccato il trattenimento deiin Albania è "irragionevole" e "dettata da un approccio di visione molto diverso" da quello dell'esecutivo; e

Meloni : “Migranti in Albania? Il protocollo funzionerà”. E sui giudici : menefreghismo per la volontà popolare - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante lÕevento per celebrare gli 80 anni del quotidiano "Il Tempo" presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna (GNAM), Roma, 23 ottobre 2024. "Le accuse di danno erariale da quelli dei banchi a rotelle e da quelli del Superbonus? Anche no", aggiunge. ANSA/ANGELO CARCONI E così la presidente del Consiglio conferma di essere "determinata ad andare avanti" sulla questione migranti perché "ho preso un impegno con gli italiani". (Quotidiano.net)

