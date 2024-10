Meteo Toscana e Arezzo, ecco le previsioni per le prossime ore (Di giovedì 24 ottobre 2024) Meteo Toscana: perturbato fino a venerdì, migliora nel weekend. Clima mite. ecco il dettaglio previsionale di Lorenzo Badellino di 3bMeteo.com.Meteo Toscana e ArezzoUn flusso di correnti umide ma miti meridionali continua ad affluire verso l’Italia, trasportando una nuvolosità irregolare Arezzonotizie.it - Meteo Toscana e Arezzo, ecco le previsioni per le prossime ore Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024): perturbato fino a venerdì, migliora nel weekend. Clima mite.il dettaglio previsionale di Lorenzo Badellino di 3b.com.Un flusso di correnti umide ma miti meridionali continua ad affluire verso l’Italia, trasportando una nuvolosità irregolare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allerta Meteo Arancione in Toscana : Piogge Intense e Temporali 23-24 Ottobre 2024 - Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un’allerta meteo di livello arancione per alcuni settori della Toscana, valida fino alle 23:59 di Giovedì 24 Ottobre 2024. Nei prossimi due giorni si…. (Retemeteoamatori.it)

Meteo Toscana - previsioni : “Temperature miti fino ai primi di novembre. Occhio alla pioggia” - Avremo massime sopra i 20 gradi e saranno piuttosto elevate anche le minime, ovunque sopra i 10, anche i 15 gradi”. Fino a ieri, le previsioni davano tempo molto perturbato. . Mentre le mappe di oggi indicano che “ci sono più probabilità che, soprattutto sabato, la situazione meteorologica sia migliore del previsto”. (Lanazione.it)

C’è nuova allerta meteo : continua maltempo in Toscana - Cumulati massimi previsti massimi fino a 80-100 mm” Cfr Centro funzionale regionale Regione Toscana per mercoledì 23 ottobre: “Precipitazioni più diffuse, anche a carattere di rovescio o forte temporale, in particolare nella seconda parte della giornata sulle zone meridionali e parte di quelle centrali dove risulteranno più abbondanti. (Corrieretoscano.it)