Lidia Poet 2, svelato il trailer ufficiale dei nuovi episodi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Netflix ha appena svelato il trailer ufficiale di Lidia Poet 2, la serie italiana con Matilda De Angelis presentata in anteprima al Festival del Cinema di Roma. Era il 15 febbraio del 2023 quando arrivava sul catalogo Netflix una serie pronta a raccontare la storia vera della prima avvocata Europa.today.it - Lidia Poet 2, svelato il trailer ufficiale dei nuovi episodi Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Netflix ha appenaildi2, la serie italiana con Matilda De Angelis presentata in anteprima al Festival del Cinema di Roma. Era il 15 febbraio del 2023 quando arrivava sul catalogo Netflix una serie pronta a raccontare la storia vera della prima avvocata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La legge di Lidia Poët : trailer della seconda stagione in arrivo su Netflix - Nei nuovi episodi Matilda De Angelis torna a vestire i panni di Lidia Poët, la prima donna in Italia ad entrare nell’Ordine degli Avvocati. Tornano a dirigere la serie Matteo Rovere e Letizia Lamartire, a cui si aggiunge Pippo Mezzapesa. Perciò questa volta punta ancora più in alto, vuole cambiare la legge. (Cinefilos.it)

Netflix svela il poster e la trama della seconda stagione di La legge di Lidia Poët al Festival del Cinema di Roma - La presenza di attori già noti e di nuove entrate sottolinea la volontà della serie di mantenere alti gli standard qualitativi e narrare storie coinvolgenti e attuali. I nuovi episodi, ben sei, saranno disponibili sulla piattaforma dal 30 ottobre, promettendo un’emozionante continuazione delle avventure di questa innovativa protagonista. (Gaeta.it)

Da Citadel : Diana a Lidia Poët - ottobre è il mese di Matilda De Angelis - Costretta a vivere come una talpa dopo la distruzione della sua agenzia di spionaggio avvenuta otto anni prima, il suo personaggio si troverà a fare i conti con alleanze scomode, tradimenti e dilemmi morali. La serie ha conquistato il pubblico grazie all’equilibrio tra dramma, ironia e la capacità di affrontare temi complessi come l’emancipazione femminile, il tutto ambientato in una splendida Torino dell’Ottocento. (Dilei.it)