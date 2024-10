L’epidemia di solitudine che spaventa Seul, 300 miliardi di euro per creare la città in cui nessuno sia solo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Seul, in Corea del Sud, ha annunciato un vastissimo programma di interventi e impegni per far fronte a quella che qualcuno ha chiamato un’epidemia di solitudine. solo lo scorso anno 3.661 persone sono morte senza che nessuno si accorgesse di loro. Stanziati fondi per un call center, servizi psicologici, piani alimentari e un "sistema di ricerca" volto a identificare i residenti isolati. Fanpage.it - L’epidemia di solitudine che spaventa Seul, 300 miliardi di euro per creare la città in cui nessuno sia solo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), in Corea del Sud, ha annunciato un vastissimo programma di interventi e impegni per far fronte a quella che qualcuno ha chiamato un’epidemia dilo scorso anno 3.661 persone sono morte senza chesi accorgesse di loro. Stanziati fondi per un call center, servizi psicologici, piani alimentari e un "sistema di ricerca" volto a identificare i residenti isolati.

