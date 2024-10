Lei 57 anni, lui 28. Nicole Kidman confessa: "Troppi orgasmi", cosa è stata costretta a fare sul set | Video (Di giovedì 24 ottobre 2024) A 57 anni, Nicole Kidman non ha perso un'oncia della sua sensualità e forse ha guadagnato in auto-controllo e consapevolezza. Un esempio? Il fatto che sul set di Babygirl l'attrice australiana, ex moglie di Tom Cruise (con cui girò il conturbante, estremo, perverso Eyes wide shut, l'ultimo film del maestro Stanley Kubrick 25 anni fa) abbia capito quando fermarsi in tempo prima di avere l'ennesimo orgasmo. Che sia la verità o una astuta tattica di marketing cinematografica, un sagace battage mediatico per la pellicola di prossima uscita, poco importa. La diva premio Oscar nel 2003 per The Hours sta facendo rumore rompendo la coltre di silenzio che circonda le riprese di un film. Liberoquotidiano.it - Lei 57 anni, lui 28. Nicole Kidman confessa: "Troppi orgasmi", cosa è stata costretta a fare sul set | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) A 57non ha perso un'oncia della sua sensualità e forse ha guadagnato in auto-controllo e consapevolezza. Un esempio? Il fatto che sul set di Babygirl l'attrice australiana, ex moglie di Tom Cruise (con cui girò il conturbante, estremo, perverso Eyes wide shut, l'ultimo film del maestro Stanley Kubrick 25fa) abbia capito quando fermarsi in tempo prima di avere l'ennesimo orgasmo. Che sia la verità o una astuta tattica di marketing cinematografica, un sagace battage mediatico per la pellicola di prossima uscita, poco importa. La diva premio Oscar nel 2003 per The Hours sta facendo rumore rompendo la coltre di silenzio che circonda le riprese di un film.

