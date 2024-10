Leao, quando il talento non basta. Qualche fiammata, zero incisività. Fonseca lo toglie e il Diavolo rinasce: "Deve lavorare per i suoi compagni» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Doveva essere la sua notte, dopo aver passato tutta la partita con l’Udinese in panchina, cosa che non accadeva dal lontano dicembre 2021. Invece, Qualche fiammata delle sue e stop. Qualche palleggio, Qualche controllo elegante. Anche Qualche dribbling di quelli che azzardano in pochi: ben nove in toale. Ma zero tiri (in Champions, in tre partite, soltanto due). E l’unico “passaggio“ nei metri che scottano è stato più un allungarsi la palla. Così, nel momento in cui le ombre si sono allungate sul Diavolo, col Bruges a pareggiare in dieci e con l’aria di San Siro a riempirsi di canti belgi, Fonseca ha (ri)picchiato un simbolico pugno sul tavolo: cambio. Okafor, nella sua posizione, ci ha messo una manciata di secondi appena per servire l’assist del 2-1. Sport.quotidiano.net - Leao, quando il talento non basta. Qualche fiammata, zero incisività. Fonseca lo toglie e il Diavolo rinasce: "Deve lavorare per i suoi compagni» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Doveva essere la sua notte, dopo aver passato tutta la partita con l’Udinese in panchina, cosa che non accadeva dal lontano dicembre 2021. Invece,delle sue e stop.palleggio,controllo elegante. Anchedribbling di quelli che azzardano in pochi: ben nove in toale. Matiri (in Champions, in tre partite, soltanto due). E l’unico “passaggio“ nei metri che scottano è stato più un allungarsi la palla. Così, nel momento in cui le ombre si sono allungate sul, col Bruges a pareggiare in dieci e con l’aria di San Siro a riempirsi di canti belgi,ha (ri)picchiato un simbolico pugno sul tavolo: cambio. Okafor, nella sua posizione, ci ha messo una manciata di secondi appena per servire l’assist del 2-1.

