Le disposizioni sul recupero dei sottotetti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Salva Casa ha facilitato il recupero dei sottotetti, prevedendo che sia possibile anche quando l'intervento non rispetti le distanze minime tra gli edifici e dai confini. Ma certe condizioni. In queste ipotesi, a parte le difficoltà nell'individuare e reperire il titolo edilizio che ha previsto la costruzione, chi intenda procedere al recupero dovrà prestare attenzione a eventuali convenzioni stipulate tra privati confinanti e trascritte all'origine delle costruzioni: infatti, potrebbero essere state convenute disposizioni particolari circa le distanze tra gli edifici, disposizioni privatistiche che mantengono la loro efficacia.

