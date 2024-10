La Squadra Corse ai nastri di partenza del Rally dei Nuraghi e Vermentino (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il prossimo week end la Squadra Corse Città di Pisa sarà presente al penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra, il 21° Rally dei Nuraghi e Vermentino con l’equipaggio composto da Stefano Avandero e Giuseppe Tricoli a bordo di una Citroen C3 Rally 2 della Sportec Engineering Today.it - La Squadra Corse ai nastri di partenza del Rally dei Nuraghi e Vermentino Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il prossimo week end laCittà di Pisa sarà presente al penultimo appuntamento del Campionato ItalianoTerra, il 21°deicon l’equipaggio composto da Stefano Avandero e Giuseppe Tricoli a bordo di una Citroen C32 della Sportec Engineering

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Squadra Corse ai nastri di partenza del Rally dei Nuraghi e Vermentino - Il prossimo week end la Squadra Corse Città di Pisa sarà presente al penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra, il 21° Rally dei Nuraghi e Vermentino con l’equipaggio composto da Stefano Avandero e Giuseppe Tricoli a bordo di una Citroen C3 Rally 2 della Sportec Engineering... (Pisatoday.it)

Squadra Corse città di Pisa al Rally dei Nuraghi - 11,34 (ore 14. 35 è previsto l’ingresso in riordino notturno sempre a Berchidda (Campo Sportivo). Pisa, 24 ottobre 2024 - Il prossimo week end la Squadra Corse Città di Pisa asd sarà presente al penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra, il 21° Rally dei Nuraghi e Vermentino con l’equipaggio composto da Stefano Avandero e Giuseppe Tricoli a bordo di una Citroen C3 Rally 2 della Sportec Engineering. (Lanazione.it)

La Squadra Corse Città di Pisa taglia il traguardo in Coppa Italia Rally - ” Ammesso alla finale del Rally della Lanterna anche l’equipaggio formato da Sabrina Moscardini e Anna Bulfon che ha portato a termine la gara che affrontava per la prima volta riuscendo ad accumulare ulteriore esperienza in vista della finale nazionale con la consueta Fiat Seicento Sporting. “Una gara difficile dove l’obiettivo era testare la macchina che aveva un motore completamente nuovo” dice Gianluca Marchi a fine gara e prosegue “abbiamo preso fiducia prova dopo prova e anche a livello di classifica assoluta alcuni buoni tempi li abbiamo fatti. (Lanazione.it)