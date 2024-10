Metropolitanmagazine.it - La reazione di Francesco Totti al gossip sulle ‘corna ‘ a Noemi

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Così, quando sembravano essersi spenti i riflettori sulla vita privata die della sua compagnaBocchi, ecco esplodere una nuova bomba sulla vita privata del calciatore che, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe reagito alquanto male al. A svelare quale sarebbe stata ladell’ex Capitano della Roma è stato Il Messaggero, rivelando che, al momento della diffusione delle foto che lo ritraggono insieme a Marialuisa Jacobelli,era allo stadio del Trastevere per seguire la partita di suo figlio Cristian che gioca nell’Olbia. La notizia avrebbe iniziato a circolare sugli smartphone proprio in quegli istanti, arrivando fino al diretto interessato. La? “Da che era sorridente, ha lasciato il campo in fretta appena terminata la gara, scortato da cinque uomini delle forze dell’ordine”, fa sapere la fonte.