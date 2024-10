Milleunadonna.it - La differenza tra chi sa aprire il suo cuore e chi non sa farlo ce la spiega Murakami Haruki

Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) E' arrivato a un soffio da vincere il Nobel, e non era la prima volta,Haruki grande scrittore giapponese da milioni di copie, tradotto in cinquanta lingue, autore di “Norwegian Wood – Tokyo Blues” (1987), un romanzo in cui l'autore racconta se stesso. Avere vent'anni, dice, è complicato, non sai mai bene come andr