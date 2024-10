Juve, Zirkzee e Lucca obiettivi per l’attacco. Intanto parla Causio: “Manca gioco” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Torino, 24 ottobre 2024 – Thiago Motta ha bisogno di allungare le rotazioni in attacco per non chiedere a Dusan Vlahovic gli straordinari oppure dover adattare in continuazione falsi nueve. Con Arek Milik ai box, ancora non si sa esattamente quando potrà essere in campo di nuovo, e con il mercato di gennaio che si avvicina, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli sonda i papabili obiettivi per rinforzare l’attacco e permettere al tecnico di rimanere in corsa per i trofei, sia nazionali che continentali. Due sono gli attaccanti nella lista dell’ex dirigente del Napoli, seppur difficili da prendere. Zirkzee e Lucca Si sono tanto amati a Bologna e chissà che non possano riabbracciarsi a Torino. Sport.quotidiano.net - Juve, Zirkzee e Lucca obiettivi per l’attacco. Intanto parla Causio: “Manca gioco” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Torino, 24 ottobre 2024 – Thiago Motta ha bisogno di allungare le rotazioni in attacco per non chiedere a Dusan Vlahovic gli straordinari oppure dover adattare in continuazione falsi nueve. Con Arek Milik ai box, ancora non si sa esattamente quando potrà essere in campo di nuovo, e con il mercato di gennaio che si avvicina, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli sonda i papabiliper rinforzaree permettere al tecnico di rimanere in corsa per i trofei, sia nazionali che continentali. Due sono gli attaccanti nella lista dell’ex dirigente del Napoli, seppur difficili da prendere.Si sono tanto amati a Bologna e chissà che non possano riabbracciarsi a Torino.

