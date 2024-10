Jose Mourinho spera ancora di aggiungere un altro titolo di Premier League alla collezione di trofei, mentre affronta la riunione del Manchester United (Di giovedì 24 ottobre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Jose Mourinho non ha rinunciato alla speranza di vincere un altro titolo di Premier League nella sua carriera manageriale, nonostante il tecnico portoghese sia attualmente in Turchia con il Fenerbahce. Ora 61enne, Mourinho ha vinto la Premier League in tre occasioni, tutte grazie ai suoi due periodi al Chelsea. Ma anche se un ritorno nella massima serie inglese non è necessariamente in programma, ha comunque suggerito che gli potrebbe essere assegnata una medaglia da vincitore della stagione precedente. Parlando prima di affrontare l’ex squadra del Manchester United in Europa League allo stadio Sukru Saracoglu del Fenerbahce giovedì sera, Mourinho ha alluso alla possibilità che gli venga assegnato il titolo di Premier League 2018 se il Manchester City sarà ritenuto colpevole delle 115 accuse di cui è attualmente accusato. Justcalcio.com - Jose Mourinho spera ancora di aggiungere un altro titolo di Premier League alla collezione di trofei, mentre affronta la riunione del Manchester United Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:non ha rinunciatonza di vincere undinella sua carriera manageriale, nonostante il tecnico portoghese sia attualmente in Turchia con il Fenerbahce. Ora 61enne,ha vinto lain tre occasioni, tutte grazie ai suoi due periodi al Chelsea. Ma anche se un ritorno nella massima serie inglese non è necessariamente in programma, ha comunque suggerito che gli potrebbe essere assegnata una medaglia da vincitore della stagione precedente. Parlando prima dire l’ex squadra delin Europaallo stadio Sukru Saracoglu del Fenerbahce giovedì sera,ha allusopossibilità che gli venga assegnato ildi2018 se ilCity sarà ritenuto colpevole delle 115 accuse di cui è attualmente accusato.

