“Invasione” nella casa del Grande Fratello: i concorrenti spiazzati da una sorpresa (Di giovedì 24 ottobre 2024) nella casa del Grande Fratello c’è stata una sorpresa inaspettata per tutti i concorrenti. Mentre ognuno era impegnato nello svolgere le proprie attività quotidiane, dagli altoparlanti si è udito un “Freeze”, che immediatamente ha immobilizzato tutti. In quel momento, poi, c’è stata una vera e propria Invasione nella casa. Ecco cosa è successo. Ballerini invadono la casa del Grande Fratello: la reazione dei concorrenti I concorrenti del GF sono stati spiazzati dall’arrivo di una sorpresa. Ad un certo punto, tutti i protagonisti del programma sono stati freezati, la porta rossa si è spalancata e sono entrati numerosi ballerini i quali hanno cominciato a danzare sotto le note di “Fame” dal musical Saranno Famosi. La coreografia sulla quale si sono esibiti i ballerini è stata realizzata da Garrison Rochelle. Tutto.tv - “Invasione” nella casa del Grande Fratello: i concorrenti spiazzati da una sorpresa Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di giovedì 24 ottobre 2024)delc’è stata unainaspettata per tutti i. Mentre ognuno era impegnato nello svolgere le proprie attività quotidiane, dagli altoparlanti si è udito un “Freeze”, che immediatamente ha immobilizzato tutti. In quel momento, poi, c’è stata una vera e propria. Ecco cosa è successo. Ballerini invadono ladel: la reazione deidel GF sono statidall’arrivo di una. Ad un certo punto, tutti i protagonisti del programma sono stati freezati, la porta rossa si è spalancata e sono entrati numerosi ballerini i quali hanno cominciato a danzare sotto le note di “Fame” dal musical Saranno Famosi. La coreografia sulla quale si sono esibiti i ballerini è stata realizzata da Garrison Rochelle.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello e l’inatteso crossover con Amici : ecco i due ex volti del talent show che sono entrati poco fa in Casa! (Video) - Enzo Paolo e Garrison si sono abbracciati commossi perché felici di dividere un momento di divertimento all’insegna della passione che li accomuna. Il corpo di ballo sarà presto protagonista di un musical a teatro. I ballerini hanno dato vita ad un vero e proprio show, dapprima tra il gelo – forzato – degli inquilini e in un secondo momento coinvolgendoli nella performance. (Isaechia.it)

“Grande Fratello” - Maica abbandona la casa : i presunti motivi - . Maica era entrata nella casa del Grande Fratello lo scorso lunedì, 21 ottobre 2024, e si era presentata ai concorrenti come una nuova coinquilina. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Angelina Mango, tour annullato: dopo le allusioni ecco la verità Leggi anche: Cinema in lutto, addio a una vera star: la famiglia lo annuncia solo ora Maica già protagonista nella casa Da quando la concorrente spagnola ha varcato al porta rossa, c’è da dire che Tommaso non ha mai smesso di guardarla. (Tvzap.it)

Grande Fratello - Maica Benedicto lascia la Casa : ecco quale sarebbe il vero motivo dell’uscita anticipata - Proprio questa notte, orientativamente intorno alle 02:15, la ragazza è entrata nel confessionale senza più uscire, ponendo quindi fine alla propria breve avventura che, anziché terminare nel corso della puntata di lunedì, è durata soltanto due giorni. Quindi verrà affrontato l’argomento nella puntata del GF di lunedì e verrà spiegato nel dettaglio il motivo che ha portato Maica a tornare in Spagna. (Isaechia.it)