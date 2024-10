Panorama.it - Intervista esclusiva a ChatGPT e Gemini, le star dell'intelligenza artificiale

(Di giovedì 24 ottobre 2024) È la diva del momento. Protagonista di film, serie tv e libri, l’generativa ha un successo straordinario. E Panorama.it ha deciso dirla. Lo ha fatto ponendo alcune domande, che spaziano dalla politica alla cucina, ae a, due tra i più diffusi strumenti per interagire con l’IA (o AI, come la definiscono loro utilizzando l’inglese). Un gioco, naturalmente. Che rivela però alcune interessanti differenze tra: un po’ più serio il primo (ma nella risposta sulla pasta alla carbonara non indica per quante persone sono gli ingredienti), più brillante il secondo che si rivolge all’utente dandogli del tu. Tuttavia, quando parla di fusione nuclearefa un esempio simpatico ma incomprensibile.