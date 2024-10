In Libano un morto in raid israeliano su tv Al Mayadeen (Di giovedì 24 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Un attacco aereo israeliano contro un ufficio di una stazione televisiva di Beirut ha ucciso una persona, afferma il Ministero della Salute libanese. Il Ministero afferma che altre cinque persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite nell’attacco avvenuto nella notte. Il bambino è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato in ospedale. Il canale televisivo panarabo Al-Mayadeen, che è politicamente alleato con il gruppo libanese Hezbollah, ha affermato che il suo ufficio nella zona tra Jnah e Ouzai, alla periferia della periferia meridionale di Beirut, è stato preso di mira. “Al-Mayadeen ritiene l’occupazione israeliana responsabile per l’attacco a un noto ufficio di un noto organo di stampa”, ha affermato la TV. Al Mayadeen ha affermato che l’ufficio era stato evacuato. L’esercito israeliano non ha emesso alcun avvertimento prima dell’attacco. Unlimitednews.it - In Libano un morto in raid israeliano su tv Al Mayadeen Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Un attacco aereocontro un ufficio di una stazione televisiva di Beirut ha ucciso una persona, afferma il Ministero della Salute libanese. Il Ministero afferma che altre cinque persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite nell’attacco avvenuto nella notte. Il bambino è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato in ospedale. Il canale televisivo panarabo Al-, che è politicamente alleato con il gruppo libanese Hezbollah, ha affermato che il suo ufficio nella zona tra Jnah e Ouzai, alla periferia della periferia meridionale di Beirut, è stato preso di mira. “Al-ritiene l’occupazione israeliana responsabile per l’attacco a un noto ufficio di un noto organo di stampa”, ha affermato la TV. Alha affermato che l’ufficio era stato evacuato. L’esercitonon ha emesso alcun avvertimento prima dell’attacco.

Tre morti nell’attacco israeliano a Damasco - affermano i media statali siriani - Da anni Israele conduce attacchi contro obiettivi in ??Siria legati all’Iran, ma il numero di incursioni è aumentato dopo l’attacco del 7 ottobre dell’anno scorso da parte del gruppo militante palestinese Hamas in territorio israeliano. Tre civili sono stati uccisi e tre feriti in un attacco aereo israeliano sulla capitale siriana Damasco mercoledì, ha riferito una fonte militare citata dall’agenzia di stampa statale siriana SANA. (Metropolitanmagazine.it)