Il tecnico | Difficoltà prevedibili bisogna cambiare passo Maifredi ha fiducia | | Il gruppo è vivo

"La spiegazione di questo inizio di stagione difficile è semplice: il Bologna sta vivendo le Difficoltà del dopo Thiago. Succede ogni volta che fai una stagione che ha del miracoloso: la stagione successiva non è mai facile". Gigi Maifredi non punta sull'astinenza da vittorie e da gol, né sulla forza straripante dell'Aston Villa, che martedì notte nella ripresa ha travolto la diga rossoblù. Per l'ex allenatore del Bologna le spiegazioni vanno cercate nella testa. "I calciatori rimasti dalla scorsa stagione – spiega Maifredi – inconsciamente oggi fanno questo ragionamento: ma come?, un anno fa ci riusciva tutto e adesso, con i nuovi compagni e il nuovo allenatore, quello che ci riusciva ad occhi chiusi non ci riesce più. E' una situazione psicologica particolare, che rende complicato il lavoro di Italiano". Poi c'è l'aspetto del doppio impegno: campionato e Champions League.

